Live-Feeling mit den BURNING WITCHES

Das letzte Album der brenenden Hexen, "The Dark Tower", ist am 5. Mai 2023 via Napalm Records erschienen. Heute gibt es mit 'Unleash The Beast' einen Eindruck von ihrem Auftritt in Oberhausen.



Unleash The Beast







https://www.youtube.com/watch?v=EMMwKDrKorQ



