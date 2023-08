Neuigkeiten von AMARANTHE

"Endlich ist es also offiziell! Es hat lange gedauert, und es wurde mehr Arbeit in dieses Album gesteckt als in alle vorherigen AMARANTHE-Alben. Auf "Damnation Flame" habt ihr bereits einen Vorgeschmack auf das bekommen, was euch erwartet, aber da es das bisher abwechslungsreichste und vielseitigste AMARANTHE-Album ist, erwartet das Unerwartete! Wir decken auf "The Catalyst" eine Menge musikalisches Terrain ab, aber der Kern dessen, was uns kreativ ausmacht, ist völlig intakt. Es wird sofort klar sein, dass ihr AMARANTHE hört, genauso wie es sofort klar sein wird, dass dies sowohl ein Sprung nach vorne als auch ein Schritt nach oben ist. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle hört, was wir ausgeheckt haben, und dass ihr uns SOFORT bei der Aufführung dieser unverfälschten neuen Songs auf der Straße seht", sagt Gitarrist Olof Mörck über diesen Moment.



"The Catalyst" wird am 23. Februar 2024 über Nuclear Blast Records das Licht der Welt erblicken.

