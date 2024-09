VEONITY und die Reiter der Revolution

Am 18. Oktober 2024 erscheint via Scarlet Records das Album "The Final Element" der Schweden VEONITY. Mit dem Video zu 'Riders Of The Revolution' gibt es die nächste Singleauskopplung.



https://www.youtube.com/watch?v=eljJA8pXrI8

