SODOM: 32 Jahre

Und das muss gefeiert werden, denn die 1992er Abrissbirne kommt als sehr prunkvolle Wiederveröffentlichung auf den Markt.

Am 15. November erscheint das gute Stück und enthält neben der neu gemasterten Originalversion des Albums einen von Andy Brings neu angefertigten kompletten Remix, sowie drei Live-Konzerte aus 1992. Die erweiterte Deluxe-Neuauflage von "Tapping The Vein" ist in diesen Formaten erhältlich:



- Super deluxe mit Blut gefüllte Vinyl-Edition. Dreifach-LP, Doppel-CD Deluxe 24-seitiges Bookpack (limitiert auf 100 Exemplare nur über den Noise Records Store)

- Deluxe Dreifach-LP rot-schwarzes Swirl-Vinyl und Doppel-CD Deluxe 24-seitiges Bookpack

- Transparent-rotes Doppel-Gatefold-Vinyl

- Dreifach-CD Digisleeve mit 24-seitigem Booklet

- Dreifach-CD Digisleeve mit 24-seitigem Booklet (signierte Auflage nur über EMP.de)

Einen Vorgeschmack gibt es mit 'Bullet In The Head'.