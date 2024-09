OPETH mit nächstem Track

OPETH wird am 11. Oktober 2024 das neues Album "The Last Will And Testament" via Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlichen. Mit dem Track '§3' gibt es einen weiteren Vorgeschmack auf das Album.



§3







https://www.youtube.com/watch?v=7Ph5o3xpJ_8

