Viel Neues von LINKIN PARK: Sängerin, Single, Album, Tour!

Das Rätsel um den Countdown ist gelöst: Sieben Jahre nach Chesters Tod bringen LINKIN PARK mit 'The Emptiness Machine' eine neue Single raus. Neben Mike Shinoda am Mikrofon: Emily Armstrong, Mitbegründerin der Alternative Rock-Band DEAD SARA. Rockproduzent Colin Brittain wird das Schlagzeug übernehmen.

Und nicht nur das: Ein neues Album mit dem Namen "From Zero" wurde für den 15. November angekündigt, ebenso eine Arena-Tour durch sechs Städte. Deutsche Fans dürfen sich freuen, denn am 22. September machen sie auch Halt in Hamburg.

Tourdaten:

11.09. Los Angeles, Kia Forum

16.09. New York, Barclay's Center

22.09. Hamburg, Barclays Arena

24.09. London, The O2

28.09. Seoul, Inspire Arena

11.11. Bogotá, Coliseo Medplus

Seht hier das Video zur neuen Single

https://www.youtube.com/watch?v=SRXH9AbT280