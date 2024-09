Neuigkeiten von DELAIN

DELAIN veröffentlicht am 8. November 2024 via Napalm Records die EP "Dance With The Devil". heute hat die Band das offizielle Musikvideo zum Titeltrack 'Dance With The Devil' enthüllt.



Martijn Westerholt zum offiziellen Musikvideo:

"Wir haben das Video am Tag nach unserer Show auf dem Summer Breeze in Deutschland gedreht und spürten während der Aufnahmen immer noch das Adrenalin dieser Show. Es war toll, diese Energie in das Musikvideo zu übertragen – wir hatten jede Menge Spaß! Das Video stellt den Kampf zwischen Gut und Böse dar. Ein Krieg, den wir alle führen, sowohl nach außen, als auch in unserem Inneren."



Außer Martijn Westerholt (Keyboards), Ronald Landa (Gitarre, Backing Vocals), Ludovico Cioffi (Bass, Backing Vocals) und Sander Zoer (Schlagzeug) gehört natürlich auch Sängerin Diana Leah zur Band.



"Dance With The Devil" Trackliste:



01-Dance With The Devil

02-The Reaping

03-Sleepwalkers Dream (2024 Version)

04-The Cold (Live)

05-Burning Bridges (Live)

06-The Quest And The Curse (Live)

07-April Rain (Live)

08-Invidia (Live)

09-Queen Of Shadow (Live, feat. Paolo Ribaldini)

10-Your Body Is A Battleground (Live, feat. Paolo Ribaldini)

11-Moth To A Flame (Live)

12-Control The Storm (Live, feat. Paolo Ribaldini)

13-Dance With The Devil (Instrumental)

14-The Reaping (Instrumental)

15-Underland (Alternate ending version)



Dance With The Devil







https://www.youtube.com/watch?v=2O4iUv7R3R4

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: delain dance with the devil