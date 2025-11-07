VEIN mit neuem Album
Kommentieren
07.11.2025 | 17:25
Die sechs Jungs von VEIN, werden am 14.11.2025 ihr zweites Studioalbum "Reveal" veröffentlichen. Das neue Death/Groove Metal-Werk kommt aus dem Herzen Kolumbiens und präsentiert den Appetizer 'Redemption', bereits vorab, auf YouTube, via HateWorks.
Die sechs Jungs von VEIN, werden am 14.11.2025 ihr zweites Studioalbum "Reveal" veröffentlichen. Das neue Death/Groove Metal-Werk kommt aus dem Herzen Kolumbiens und präsentiert den Appetizer 'Redemption', bereits vorab, auf YouTube, via HateWorks.
"Reveal" Trackliste:
01. Redemption
02. Bitches from Hell
03. Master
04. Self Defeated
05. The Fallen
06. Reveal
07. Nailed
08. Dark Shine
09. The Ritual
10. Denial
https://www.youtube.com/watch?v=gVFYqOftrrM
- Quelle:
- VEIN Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- vein redemption reveal
0 Kommentare