VEIN mit neuem Album

Die sechs Jungs von VEIN, werden am 14.11.2025 ihr zweites Studioalbum "Reveal" veröffentlichen. Das neue Death/Groove Metal-Werk kommt aus dem Herzen Kolumbiens und präsentiert den Appetizer 'Redemption', bereits vorab, auf YouTube, via HateWorks.







"Reveal" Trackliste:





01. Redemption

02. Bitches from Hell

03. Master

04. Self Defeated

05. The Fallen

06. Reveal

07. Nailed

08. Dark Shine

09. The Ritual

10. Denial









https://www.youtube.com/watch?v=gVFYqOftrrM

Quelle: VEIN Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: vein redemption reveal