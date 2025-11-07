DUST IN MIND zeigt neues Video

Mit der brandneuen Single 'A Faded Star' meldet sich die Straßburger Modern-Metal-Band DUST IN MIND zurück und liefert einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum, das für 2026 in den Startlöchern steht.







DUST IN MIND | A Faded Star (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=zSby2aW0rt4=RDzSby2aW0rt4&start_radio=1

Quelle: DUST IN MIND Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: dust in mind a faded star