PRIMORDIAL veröffentlicht Live-Album

Die irische Pagan-Metal-Legende PRIMORDIAL präsentiert mit Live In New York City ein neues Live-Album, das Anfang des Jahres im TV Eye in Ridgewood, New York, aufgenommen wurde. Der Mitschnitt umfasst Songs aus allen Schaffensphasen, von "Spirit The Earth Aflame" über "The Gathering Wilderness" und "To The Nameless Dead" bis hin zu "How It Ends".





Frontmann A.A. Nemtheanga erklärt:



"Live In New York City  ein Titel, der für sich spricht. Vielleicht etwas, das jede Band in ihrer Diskografie haben möchte. Als wir den kraftvollen Mitschnitt dieses besonderen Abends hörten, dachten wir uns: Verdammt, das müssen wir veröffentlichen."







"Live In New York City" Trackliste:





01. As Rome Burns

02. No Grave Deep Enough

03. The Golden Spiral

04. How It Ends

05. To Hell Or The Hangman

06. Lain With The Wolf

07. Gods To The Godless

08. Gallows Hymn

09. Bloodied Yet Unbowed

10. The Coffin Ships

11. Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is an Orphan

12. Empire Falls

13. Heathen Tribes

