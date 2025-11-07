PRIMORDIAL veröffentlicht Live-Album "Live In New York City"
Kommentieren
Die irische Pagan-Metal-Legende PRIMORDIAL präsentiert mit Live In New York City ein neues Live-Album, das Anfang des Jahres im TV Eye in Ridgewood, New York, aufgenommen wurde. Der Mitschnitt umfasst Songs aus allen Schaffensphasen, von "Spirit The Earth Aflame" über "The Gathering Wilderness" und "To The Nameless Dead" bis hin zu "How It Ends".
Frontmann A.A. Nemtheanga erklärt:
"Live In New York City ein Titel, der für sich spricht. Vielleicht etwas, das jede Band in ihrer Diskografie haben möchte. Als wir den kraftvollen Mitschnitt dieses besonderen Abends hörten, dachten wir uns: Verdammt, das müssen wir veröffentlichen."
"Live In New York City" Trackliste:
01. As Rome Burns
02. No Grave Deep Enough
03. The Golden Spiral
04. How It Ends
05. To Hell Or The Hangman
06. Lain With The Wolf
07. Gods To The Godless
08. Gallows Hymn
09. Bloodied Yet Unbowed
10. The Coffin Ships
11. Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is an Orphan
12. Empire Falls
13. Heathen Tribes
- Quelle:
- Metal Blade Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- primordial live in new york city
0 Kommentare