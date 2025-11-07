DUST BOLT geht mit neuem Song zurück zu den musikalischen Wurzeln
Auf ihrem letzten Album "Sound & Fury" hat DUST BOLT das ein oder andere Experiment gewagt. Diese neue Ausrichtung ist sowohl von den Fans als auch von der POWERMETAL.de-Redaktion in der Gruppentherapie sehr unterschiedlich aufgefasst worden. Mit ihrem neuen Song geht die Gruppe nun wieder zurück zu ihren Wurzeln. 'Ghost On My Screen' ist ein klassischer und rasanter Thrash-Metal-Song. Ob es sich dabei um den Vorboten eines neuen Albums handelt, ist noch nicht bekannt.
DUST BOLT - Ghost On My Screen
https://www.youtube.com/watch?v=z-ZQ0LeNUWk
