VAN CANTO: vier Headliner-Shows im November
24.10.2025 | 14:39
Im November kehrt VAN CANTO mit vier exklusiven Headliner-Shows auf die Club-Bühnen zurück:
VAN CANTO - "Live Rakkatakka 2025":
06.11.25 Köln / Essigfabrik
07.11.25 Herford / Kulturwerk
08.11.25 Stuttgart / Im Wizemann
09.11.25 Aschaffenburg / Colos-Saal
