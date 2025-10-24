Neues Stück von SUN OF THE DYING
24.10.2025 | 13:26
Die spanische Death- und Doom-Metal-Band SUN OF THE DYING kündigt die Veröffentlichung ihres dritten Albums "A Throne Of Ashes" für den 21. November 2025 an.
Das Werk erscheint über AOP Records. Als weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album hat die Band nun die Single 'Of Absence' veröffentlicht.
Of Absence
https://www.youtube.com/watch?v=uBOegR6WGdo
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- sun of the dying of absence a throne of ashes aop records
