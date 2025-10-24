DIEVERSITY kündigt ihr viertes Album an

DIEVERSITY veröffentlicht das Cover/Artwork sowie die Trackliste ihres neuen Albums "IV", das am 16.01.2026 via El Puerto Records auf CD und farbiger Vinyl erscheint. Dem Cover aus der Hand von Björn Gooßes (Killustrations) kommt dabei eine große Bedeutung zu.

Bandgründer Daniel Heß meint dazu:

"Das Cover zu IV von DIEVERSITY, gestaltet von Björn Gooßes, zeigt eine monumentale, mondähnliche Kugel mit einer eingravierten 4 über einer kargen, außerirdischen Landschaft. Die Mischung aus kosmischer Weite, Verfall und Isolation spiegelt perfekt den progressiven Sound des modernen Metalcore von DIEVERSITY wider."

Das Frankenland ist neben seinen Bieren, seinen Weinen und seinem Humor auch für seine hervorragenden Heavy Metal-Bands bekannt. Eine von diesen Bands ist DIEVERSITY aus Würzburg. Vor über einem Jahrzehnt gegründet, schuf sie einen modernen Metalsound, der fulminante Power bietet und zudem vor Melodien nur so strotzt. Der Bandname ist nicht zufällig gewählt  Diversität lautet die Devise dieser kreativen Musiker. DIEVERSITY konnte bereits mit dem ersten Album "Last Day Tomorrow" markante Spuren hinterlassen und zeigte, dass moderner Metal nicht nur aus Skandinavien kommen muss  auch wenn schwedische Einflüsse stets eine Rolle spielten, wie der Gastauftritt von Björn Speed Strid (SOILWORK) auf dem Folgealbum "ReAwakening" bewies. Mit dem Album "Age Of Ignorance" wurde ein neues Kapitel geschrieben. Nun ist es Zeit, erneut umzublättern. DIEVERSITY präsentiert sich 2025 in neuer Besetzung  musikalisch wie personell frisch aufgestellt. Der Sound hat eine markante Wandlung durchlaufen, beeinflusst von modernen Genregrößen wie Architects, Monuments und Wage War. Härter, technischer, progressiver  und doch unverkennbar DIEVERSITY. Diese Entwicklung gipfelt im kommenden vierten Studioalbum.

Trackliste:

01 - IV

02 - Piece Of Mind

03 - Blame Me

04 - Animal

05 - Gears Of Society

06 - Tyrant

07 - Trees Of Yesterday

08 - Short Fuse

09 - Free

10 - The Hunt

11 - Phantom Silhouette