BEYOND THE BLACK fragt "Könnt ihr mich hören?"
Mit 'Can You Hear Me' erscheint heute die neue Single von BEYOND THE BLACK - und die Band hat sich mit Asami von der japanischen Power Metal-Band LOVEBITES stimmgewaltige Unterstützung geholt, die dazu teils auf englisch, teils auf japanisch singt. Das Album "Break the Silence" erscheint am 9. Januar 2026 via Nuclear Blast Records.
Passend dazu gibt es einen Clip von Pavel Trebukhin (tre.film) im Anime-Stil - diesen gibt es hier:
BEYOND THE BLACK feat. ASAMI - Can You Hear Me
https://www.youtube.com/watch?v=2xymyldgiI4
