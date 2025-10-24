DREAM LEGACY veröffentlicht neues Album "Immortal"
Die Stuttgarter Rockband DREAM LEGACY meldet sich mit ihrem zweiten Studioalbum "Immortal" zurück. Das Werk enthält zwölf Rocksongs, die von Danny Meier in den Sunway Studios gemischt und gemastert wurden, während das Artwork aus der Feder von Chuck Cuevas stammt.
"Immortal" Trackliste:
01. The Anthem Of Surya
02. Out Of The Blue
03. You Are The One
04. Ma (Re-Recorded)
05. Der Kern
06. Dont Give Me Up
07. Farewell For Now
08. Immortal In Me
09. Dont Waste Your Time (Re-Recorded)
10. Simul Stamus
11. One Love
12. Hope Will Never Die
One Love (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=C4z0laiUscU
