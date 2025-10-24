DÖDSRIT trennt sich von Drummer Brendan

Mit einem Statement hat DÖDSRIT das Ausscheiden von Schlagzeuger Brendan bekanntgegeben. Nach über sieben Jahren gemeinsamer Wege verlässt der Musiker die Band, um sich neuen Lebenskapiteln zu widmen.



In einem persönlichen Abschiedsbrief dankt Brendan den Fans, seinen Bandkollegen sowie der Crew und beschreibt seine Zeit mit DÖDSRIT als "eine wunderschöne Reise voller unvergesslicher Erlebnisse".



Seit seinem Einstieg im März 2019 war er Teil unzähliger Shows rund um den Globus, von kleinen Clubbühnen bis hin zu großen Festivals.



"Ich habe viele großartige Menschen kennengelernt, und einige darf ich heute Freunde nennen", schreibt Brendan. "Die Band, die Konzerte und all die Begegnungen werden immer ein wichtiger Teil meines Lebens bleiben."

