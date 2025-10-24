VINTERLAND bestätigt: Schwedische Black-Metal-Legende als erster Headliner bei "Dark Troll"-Festival
Das "Dark Troll"-Festival hat seinen ersten Headliner enthüllt und dieser Name lässt die Herzen der Black-Metal-Gemeinde höherschlagen. VINTERLAND aus Schweden werden anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres Kultalbums "Welcome My Last Chapter" die Bühne entern und die Mauern der Burg erbeben lassen.
Das 1996 erschienene Album gilt bis heute als Meilenstein des melodischen Black Metals. Mit ihrer seltenen Bühnenpräsenz und einem Set, das tief in die goldene Ära des Genres eintaucht, verspricht der Auftritt ein Highlight des Festivals zu werden.
Burgruine Schweinsburg (Bornstedt)
14.05 - 16.05.2026
Tickets gibt es auf der Homepage des "Dark Troll"
- Dark Troll Festival
- Norman Wernicke
- dark troll darktroll vinterland
