THE RETICENT: Neuer Clip
23.10.2025 | 22:46
Heute wurde ein Textclip zur neuen, digitalen Single 'The Scorn (Those Who Don't Understand)' der Prog-Metal-Band THE RETICENT aus den USA veröffentlicht. Das zugehörige Album "Please" soll am 13. November herauskommen.
https://www.youtube.com/watch?v=CR-6wCIpasI
