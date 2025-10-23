TUESDAY THE SKY - Neues Album
Jim Matheos (FATES WARNING, NORTH SEA ECHOES) präsentiert neues Album!
Morgen erscheint über Metal Blade Records das neue Album "Indoor Enthusiast" von TUESDAY THE SKY, dem Projekt des FATES WARNING-Gitarristen Jim Matheos. Damit legt Matheos bereits das dritte Studioalbum seiner Formation vor. Das Werk besteht vollständig aus instrumentalen Kompositionen. Bei den Songs 'The Nearest Exit May Be Behind You', 'Bend Toward Light' und 'Set Fire To The Stars' übernimmt Dennis Leeflang aus den Niederlanden das Schlagzeug. Produktion und Mix stammen von Jim Matheos selbst, während das Mastering in den Händen von Jacob Hansen lag. Das Album kann über diesen Link vorbestellt bzw. gekauft werden.
Wer es bis morgen nicht mehr aushält, kann hier schon gerne in den Song 'The Nearest Exit May Be Behind You' reinhören.
The Nearest Exit May Be Behind You
https://www.youtube.com/watch?v=fIJgt9gdNak
"Indoor Enthusiast" Album Tracklist:
01. The Nearest Exit May Be Behind You
02. Ghost Train
03. Zugzwang
04. Does It Need To Be So Loud?
05. Bends Toward Light
06. The Last Lonely Lamppost
07. Get Lost
08. Between Wind And Water
09. Memento Mori
10. Set Fire To The Stars
11. Closure
- Quelle:
- Metal Blade Records
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- tuesday the sky indoor enthusiast the nearest exit may be behind you metal blade records
