SPEEDCLAW auf Nachtwache
23.10.2025 | 15:34
Die kroatische Heavy Speed-Band SPEEDCLAW veröffentlicht nach zwei EP's am 21. November über Dying Victims Productions ihr erstes abendfüllendes Studioalbum "Stardust".
Mit dem Track 'Nightwatch' präsentieren die Jungs nun einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Werk.
Nightwatch
https://www.youtube.com/watch?v=5mjj0Ko2weg
- Quelle:
- Dying Victims Productions
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- speedclaw nightwatch stardust dying victims productions
