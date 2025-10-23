SPEEDCLAW auf Nachtwache

Die kroatische Heavy Speed-Band SPEEDCLAW veröffentlicht nach zwei EP's am 21. November über Dying Victims Productions ihr erstes abendfüllendes Studioalbum "Stardust".

Mit dem Track 'Nightwatch' präsentieren die Jungs nun einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Werk.

Nightwatch

https://www.youtube.com/watch?v=5mjj0Ko2weg