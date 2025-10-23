NORILSK probiert es mit einem Proberaum-Album

Die kanadische Doom-Metal-Band NORILSK wird am 07.11.2025 ihr neues Album "Gigantes Mortui" veröffentlichen. Das Werk erscheint via Hypnotic Dirge Records als CD, digital und Kassette.

Es handelt sich dabei um Live-Aufnahmen aus dem Proberaum und blickt auf das Schaffen der letzten zehn Jahre zurück.



Aus diesem Repertoire wurden Songs ausgewählt und in der aktuellen Besetzung neu im Proberaum aufgenommen. Ziel war es, dass Live-Feeling der Songs neu zu arrangieren, um einen direkten und organischen Sound zu kreieren.



Die Auswahl umfasst mit 'Ghosts Of Loss' einen älteren Song. Er stammt vom Album "Le passage des glaciers", welcher 2017 erschien.



Mit 'Beyond The Horizon' hat der Vierer bereits einen Track veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Beyond The Horizon

2. Potsdam Glo

3. Ghosts Of Loss

4. Le puits de loubli

5. La liberté aux ailes brisées

6. No Sacred Ground

https://www.youtube.com/watch?v=Gf-_GYz9HnA