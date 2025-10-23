HÄLLAS - Erster Song vom neuen Album

Hurra, hurra, der erste Track ist da! Heute beehren uns die schwedischen HÄLLAS mit einer ersten Hörkostprobe vom neuen Langspieler "Panorama", welcher am 30. Januar 2026 über das bandeigene Label Äventyr Records erscheinen wird.

Riskiert gerne ein Ohr in den neuen Song 'The Emissary'.





The Emissary

https://www.youtube.com/watch?v=mjxiLeH6RDI