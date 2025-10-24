Neue Single von SEVEN BLOOD
Bevor am 21. November das Debütalbum "Life Is Just A Phase" erscheint, bekommen wir heute einen weiteren Vorgeschmack von SEVEN BLOOD in Form von 'Not Your Misery'.
Live kann man sich im November auch von den sympatischen Berlinern überzeugen, wenn sie AS EVERYTHING UNFOLDS bei drei Konzerten unterstützen, bevor es dann im Januar auf Co-Headliner Tour mit LASTELLE geht.
Supportshows für AS EVERYTHING UNFOLDS:
19.11.2025 Berlin
20.11.2025 Hamburg
23.11.2025 Köln
Tour mit LASTELLE:
16.01.2026 Berlin
17.01.2026 Köln
18.01.2026 Tilburg (NL)
20.01.2026 Paris (FR)
21.01.2026 London (UK)
SEVEN BLOOD - 'Not YOur Misery'
https://www.youtube.com/watch?v=XwrywFlAVig
- Instagram Seven Blood
- Chris Schantzen
- seven blood not your misery life is just a phase as everything unfolds lastelle
