Neue Single von SEVEN BLOOD

Bevor am 21. November das Debütalbum "Life Is Just A Phase" erscheint, bekommen wir heute einen weiteren Vorgeschmack von SEVEN BLOOD in Form von 'Not Your Misery'.

Live kann man sich im November auch von den sympatischen Berlinern überzeugen, wenn sie AS EVERYTHING UNFOLDS bei drei Konzerten unterstützen, bevor es dann im Januar auf Co-Headliner Tour mit LASTELLE geht.

Supportshows für AS EVERYTHING UNFOLDS:

19.11.2025 Berlin

20.11.2025 Hamburg

23.11.2025 Köln

Tour mit LASTELLE:

16.01.2026 Berlin

17.01.2026 Köln

18.01.2026 Tilburg (NL)

20.01.2026 Paris (FR)

21.01.2026 London (UK)

SEVEN BLOOD - 'Not YOur Misery'

https://www.youtube.com/watch?v=XwrywFlAVig