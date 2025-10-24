DOOM-Liebhaber sollten sich das zweite April-Wochenende im nächsten Jahr im Kalender freihalten.

Aber lassen wir die Veranstalter doch einfach selbst zu Wort kommen:

DOOME LEUTE LEBEN LÄNGER! Am 10. & 11. April 2026 feiern wir anlässlich zum 30. Jubiläum der Erstausgabe das DOOM IN BLOOM FESTIVAL 2026 in der Chapel (Fabrik für Kunst und Kultur e.V.) zu Göppingen, wo einst das legendäre Doom Shall Rise Festival stattfand.

Tag eins startet mit WELL OF SOULS, PETRIFIED und einer weiteren Band, welche noch bekannt gegeben wird.

Für den zweiten Tag konnten wir das Original Line-up des ersten Doom in Bloom Festivals von 1996 gewinnen: ASTRAL RISING, DAWN OF WINTER, MIRROR OF DECEPTION und NAEVUS.

30 Jahre später gibt es diese Bands noch immer, das ist wahrhafter Doom!

Start des Ticket-VVKs wird demnächst auch erfolgen.

Sharing is caring & STAY DOOMED!