VAENTIS geht mit ARTEMIS RISING und DISHONOR auf Tour
Auch wenn der Herbst aktuell noch zum Bersten voll ist mit Konzerten, lohnt sich bereits der Blick in den Januar. Denn der Rost, den man über die Feiertage ansetzt, will ja schließlich auch wieder abgeschüttelt werden.
Eine Gelegenheit hierfür bietet sich mit der Tour von VAENTIS, ARTEMIS RISING und DISHONOR, welche in neun deutschen Städten Halt macht.
Die Tourdaten findet ihr hier:
08.01.2026 - Leipzig - Naumanns
09.01.2026 - Kassel - Goldgrube
10.01.2026 - Köln - Essigfabrik
15.01.2026 - Berlin - Cassiopeia
16.01.2026 - Hamburg - Bahnhof Pauli
17.01.2026 - Bremen - Tower
22.01.2026 - Frankfurt - Nachtleben
23.01.2026 - Stuttgart - Im Wizemann
24.01.2026 - München - Backstage
Tickets gibt es hier (und seperater Link für die Kassel-Show hier).
- Quelle:
- Artemis Rising
Chris Schantzen
- Chris Schantzen
- Tags:
- vaentis artemis rising dishonor
