VAENTIS geht mit ARTEMIS RISING und DISHONOR auf Tour

Auch wenn der Herbst aktuell noch zum Bersten voll ist mit Konzerten, lohnt sich bereits der Blick in den Januar. Denn der Rost, den man über die Feiertage ansetzt, will ja schließlich auch wieder abgeschüttelt werden.

Eine Gelegenheit hierfür bietet sich mit der Tour von VAENTIS, ARTEMIS RISING und DISHONOR, welche in neun deutschen Städten Halt macht.

Die Tourdaten findet ihr hier:

08.01.2026 - Leipzig - Naumanns

09.01.2026 - Kassel - Goldgrube

10.01.2026 - Köln - Essigfabrik

15.01.2026 - Berlin - Cassiopeia

16.01.2026 - Hamburg - Bahnhof Pauli

17.01.2026 - Bremen - Tower

22.01.2026 - Frankfurt - Nachtleben

23.01.2026 - Stuttgart - Im Wizemann

24.01.2026 - München - Backstage

Tickets gibt es hier (und seperater Link für die Kassel-Show hier).

Quelle: Artemis Rising Redakteur: Chris Schantzen Tags: vaentis artemis rising dishonor