DENMANTAU:

Die Hamburger Indierock-Band DEMMANTAU befindet sich aktuell auf ihrer "Fight With Art"-Tour.
Im Gepäck haben die Jungs Songs von ihrer EP "Strange Love" sowie die aktuelle Single "Idolize You".
Folgende Termine stehen noch an:
07.11.2025 Braunschweig Kufa
13.11.2025 München Orange House
14.11.2025 Konstanz Backstage
20.11.2025 Leipzig Ilses Erika
21.11.2025 Berlin Privatclub
22.11.2025 Göttingen Nörgelbuff
27.11.2025 Frankfurt Ponyhof
28.11.2025 Hannover Lux
29.11.2025 Köln Tsunami
12.12.2025 Hamburg Knust
