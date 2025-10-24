VELJANOV: 2 Konzerte für November bestätigt
Alexander Veljanov, der Sänger der Band DEINE LAKAIEN ist im November wieder mit seinem Musikprojekt VELJANOV zu erleben.
Dabei werden im Repertoire neue und alte Songs seines Solo-Projektes sein. Zudem werden auch einige DEINE LAKAIEN-Klassiker erklingen.
Das Ganze ist wie folgt zu erleben:
12.11.25 Bahnhof Langendreer - Bochum
13.11.25. Musikzentrum - Hannover
Im Anschluss ist er mit seinen Musikern am 14. und 15.11.2025 beim Plage Noire-Festival zu erleben.
https://www.youtube.com/watch?v=VmiwCWuoZIw
