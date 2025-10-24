DEVIL-M: Neues Album

Die deutsche Industrial-Metal-Band DEVIL-M wird am 30.11.2025 ein neues Album veröffentlichen. Es wird via Danse Macabre erscheinen und trägt den Namen "Titanomachie". In diesem Konzeptalbum widmen sich die vier Musiker der griechischen Mythologie.



Das gesamte Konzept des Albums ist eine Geschichte rund um die Rache und den Zerfall der Titanen, die auch als Kurzgeschichte und Hörbuch produziert wurde. Ob Hades Gerechtigkeit findet, die Zyklopenkinder die Lösung sein könnten und was die Chimäre mit Zeus Ableben zu tun hat, sind Dinge, die man nur selbst herausfinden kann.



Begleitend zur Veröffentlichung erscheint die Geschichte als bebilderte Kurzgeschichte in Form eines streng limitierten Artbooks und als Hörbuch.



Mit dem Song 'Komplex' gibt es bereits einen ersten Höreindruck.



Die Tracklist liest sich so:

1. Sisyphos

2. Gott

3. Komplex

4. Olympus Ardet

5. Chimeira 02:07

6. Imperium

7. Prometheus

8. Apocalypto

9. Tartarus

10. Zyklopenkinder

11. Heaven

Live ist die Band wie folgt zu erleben:

21.11.25 Schwerin

22.11.25 Bischofswerda

29.11.25 Aalen

10.01.26 Stuttgart

Weitere Termine für 2026 sollen demnächts folgen.

https://www.youtube.com/watch?v=jy1FRKG3Rzs