VALFREYA: Hörprobe vom kommenden Langspieler

Die kanadische Symphonic-Death-Metal-Band VALFREYA kündigt für den 24. Mai ihr neues Album "Dawn Of Reckoning", eine Konzeptscheibe über die germanische Göttin Hel, an. Heute hat die Gruppe einen Textclip zur digitalen Single 'The Rise' veröffentlicht.





