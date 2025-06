Heavy Rock ohne Schnörkel.

Das Trio Z-COCOON aus Kanada stellt sich mit seiner EP "Angels" vor. Gitarrist und Sänger Marc Zolla kann auf einige Soloveröffentlichungen als PINK COCOON zurückblicken, doch für die Band mit dem jetzigen Namen stellt die EP das Debüt dar. Auf "Angels" präsentiert die Gruppe drei Stücke mit einem rifflastigen, aber eher melodiearmen Heavy Rock. Der bei dreiköpfigen Formationen gerne verwendete Begriff "Power Trio" ist im Falle von Z-COCOON keine Floskel, sondern eine zutreffende Beschreibung.



Die Scheibe ist von einem sehr dichten und kraftvollen Sound geprägt. Die rauchig verzerrte Gitarre setzt wuchtige Riffs ab, und in den instrumentalen Abschnitten macht der Sechssaiter mächtig Dampf, wobei die Grenze zwischen Lead- und Rhythmusgitarre fließend ist. So eine gute Figur wie als Gitarrist macht Mr. Zolla als Sänger nicht unbedingt, seine etwas monotone und gepresste Stimme bewegt sich am Rande zum Sprechgesang. Darunter legt die agile Rhythmusgruppe einen dichten Teppich, wobei der Mann an der Schießbude neben den Trommeln auch regelmäßig die Becken kesseln lässt. Wenn das Promomaterial Parallelen zu BLACK SABBATH und STEVIE RAY VAUGHAN zieht, so sind diese Namen sicher eine Kragenweite zu groß, aber gewisse formale Ähnlichkeiten wie massive Riffs und das muskulöse, rhythmische Gitarrenspiel lassen sich zu der einen beziehungsweise anderen Größe erkennen.



Der Eröffner 'Dr. Crane' fällt mit einem HENDRIX-artigen Lick auf. Die Gitarre mit ihrem charakteristischen verzerrten Sound startet das nächste Stück 'Truth Don't Matter' im Alleingang, bevor die Rhythmusfraktion einsteigt. Das über sechsminütige 'For My Life' schließlich legt mit einem unheilschwangeren Thema los und nimmt allmählich eine leichte Doom-Metal-Tendenz auf. In der Instrumentalpassage zelebriert die Truppe ausgiebig ihren Bandsound.



Auf ihrer ersten Platte hat Z-COCOON bereits einen homogenen, wiedererkennbaren Sound geschaffen, der hier einen ziemlich guten Eindruck hinterlässt. Um allerdings statt eine Drei-Track-EP einen Langspieler zu füllen, sollte die Band mehr Abwechslung zulassen.