THE GEORGIA THUNDERBOLTS: Album, Video und Tourdaten

Am 23. August soll das neue Album "Rise Above It All" der GEORGIA THUNDERBOLTS herauskommen. Seit heute ist das Video von 'Stand Up' online. Ab VÖ wird die Gruppe auch einige Konzerte in Deutschland und Dänemark spielen:



23. Aug. Blues Garage - Isernhagen

27. Aug. Colos-saal - Aschaffenburg

30. Aug. Karosserifabrikiken – DK-Helsingor

03. Sep. Hafenbar Tegel - Berlin

04. Sep. Gaststatte Stock - Hagen

06. Sep. La Cham - Cham





