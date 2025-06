Roh und spartanisch - Black Metal in seiner ursprünglichsten Form.

Ihren kürzlich abgeschlossenen Labeldeal feiern die Musiker von YHWH mit einer neuen EP, die ganz ungeschönt den räudigen Charakter des Bandsounds zutage bringt. Das Projekt, bei dem Musiker aus Belgien und Thailand gemeinsame Sache machen, widmet sich der rohesten Fassung des puristischen Black Metals, nutzt gelegentlich den Gitarrensound des skandinavisch geprägten Todesbleis, und setzt in den vier neuen Stücken auf die volle Offensive.



Der extrem rohe Klang von "Tetragrammaton" sollte Liebhaber der frühen zweiten Welle jedenfalls sofort begeistern, die immens räudige Attitüde atmet man in einem Zug mit den ersten Gehversuchen von MAYHEM ein. Wenn man dann noch ein bisschen GORGOROTH und OLD FUNERAL zu schnuppern bekommt, ist zumindest die schwarzmetallische Sinnesbefriedigung schnell abgeschlossen. Entsprechend rasant arbeitet sich das internationale Ensemble auch durch die neuen Tracks, versetzt den Songs noch einen ungeschönt punkigen Anstrich und bringt den rauen Black Metal in nur vierzehn Minuten wieder gekonnt zu seinen Ursprüngen.



Wenn es überhaupt etwas auszusetzen gibt, wäre es in diesem Fall der leicht hölzerne Drumsound, der als Teil des Garagenkonzepts von YHWH aber auch problemlos durchgehen würde. Gerne würde ich erleben, wie Nummern wie 'Realm Of Darkness' und 'Burden Of Flesh' kleine Clubs in Schutt und Asche legen und mit einigen HELLHAMMER/CELTIC FROST-Vibes wieder nostalgische Emotionen wecken. Daher bleibt die Hoffnung, dass sich die Band schon bald auf eine gemeinsame Homebase einigen und mit weiterem Material ihren Triumphzug ausbaut - mit "Tetragrammaton" hat dieser nämlich gerade erst begonnen. Ugh!