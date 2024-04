DAVID GILMOUR mit neuem Album

Nicht wenige haben wohl gedacht, dass sich DAVID GILMOUR nun langsam aber sicher endgültig auf sein verdientes Altenteil zurückziehen würde. Weit gefehlt, der PINK FLOYD-Gitarrist veröffentlicht nach neun Jahren nun tatsächlich doch noch ein neuen Studioalbum, welches auf den Titel "Luck And Strange" hört und am 6. September via Sony Music veröffentlicht wird.

Der neue Song 'The Piper's Call' ist ab dem 25. April auf allen digitalen Plattformen verfügbar.

https://www.youtube.com/watch?v=hi8TT1BTTP4