200 STAB WOUNDS veröffentlicht zweites Studioalbum

Der Nachfolger des 2021er-Debüts "Slave To The Scalpel" wird am 28. Juni veröffentlicht und hört auf den Namen "Manual Manic Procedures". Dabei wird das Album über Metal Blade Records in verschiedenen Konfigurationen vertrieben. Einen ersten Vorabsong gibt es mit 'Hands Of Eternity' schon.

Hier reinhören:

Die Tracklist des Albums:

1. Hands Of Eternity

2. Gross Abuse

3. Manual Manic Procedures

4. Release The Stench

5. Led To The Chamber / Liquified

6. Flesh From Within

7. Defiled Gestation

8. Ride The Flatline

9. Parricide

