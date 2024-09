URIAH HEEP kündigt Abschiedstour an

In einer Videobotschaft an die Fans gab Uriah Heep-Urgestein Mick Box am Freitag bekannt, dass die von ihm 1969 mitgegründete Band ab Februar 2025 auf eine letzte Welttournee starten wird. Das soll aber laut Box nicht das komplette Ende der Liveaktivitäten britischen Hardrocker bedeuten, sie wird aber nur noch auf Festivals oder an einzelnen Wochenenden auftreten.

Hier die Videobotschaft von Mick Box:

https://www.youtube.com/watch?v=P8CEmNoFukM

Foto: Michael Vogt