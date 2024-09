AVATARIUM veröffentlicht neuen Song

"Between You, God, The Devil And The Dead" heißt das neue und sechste Studioalbum von AVATARIUM, welches am 24. Januar 2025 via AFM Records erscheint. Den gleichnamigen Vorab-Track 'Between You, God, The Devil And The Dead' könnt Ihr euch hier anhören.

https://www.youtube.com/watch?v=Fh7ymzMDuas