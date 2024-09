NAPALM DEATH und CROWBAR auf Tour

Ein schönes Extrempaket mit dem schönen Titel "Campaign For Musical Destruction Tour 2025" wurde hier zusammengeschnürt. NAPALM DEATH, CROWBAR, FULL OF HELL und BRAT gehen Anfang nächstes Jahr zusammen auf Tour. Hörsturz und Nackenstarre dürften euch hier wohl sicher sein im Anschluss an das jeweilige Konzert.

Hier die Daten:

05.02.2025 - Turbinenhalle - Oberhausen, Germany

06.02.2025 - Tivoli - Utrecht, Netherlands

07.02.2025 - Zollhaus Leer - Leer, Germany

08.02.2025 - Halle Verrière - Meisenthal, France

09.02.2025 - Im Wizemann - Stuttgart, Germany

11.02.2025 - Markthalle - Hamburg, Germany

12.02.2025 - Plan B - Malmö, Sweden

13.02.2025 - Felsenkeller - Leipzig, Germany

14.02.2025 - Astra Kulturhaus - Berlin, Germany

15.02.2025 - Lowensaal - Nürnberg, Germany

16.02.2025 - Sasazu Club - Prague, Czech Republic

18.02.2025 - Progresja - Warszawa, Poland

19.02.2025 - Collosseum Club - Košice, Slovakia

20.02.2025 - Dürer Kert - Budapest, Hungary

21.02.2025 - Posthof - Linz, Austria

22.02.2025 - Hall - Podova, Italy

23.02.2025 - Backstage - München, Germany

24.02.2025 - Z7 Konzertfabrik - Pratteln, Switzerland

26.02.2025 - Salamanda - Barcelona, Spain

27.02.2025 - Salle Des Fêtes Bordeaux Grand Parc - Bordeaux, France

28.02.2025 - La Nef - Angoulême, France

01.03.2025 - Le Forum - Vauréal, France

02.03.2025 - Trix - Antwerp, Belgium

04.03.2025 - Academy - Dublin, Republic of Ireland

05.03.2025 - SWGC - Glasgow, UK

06.03.2025 - Newcastle University - Newcastle Upon Tyne, UK

07.03.2025 - Electric Brixton - London, UK

08.03.2025 - O2 Academy - Liverpool, UK

09.03.2025 - O2 The Institute - Birmingham, UK