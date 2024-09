METALFEST PILSEN 2025 - Erste Bands bestätigt

Heute schon an 2025 denken. Heute hat der Veranstalter vom Metalfest in Pilsen die erste Bandwelle bekanntgegeben. Im Amphitheater von Lochontin werden unter anderem folgende Bands spielen:

KREATOR, EPICA, AMARANTHE, LACUNA COIL, LORD OF THE LOST, BLOODBOUND, DYNAZTY, CREMATORY, ALL FOR METAL, MAJESTICA, ELVENKING

Das Metalfest in Pilsen findet vom 6. Juni 2025 bis 8. Juni 2025 im tschechischen Pilsen statt. Bis Ende Oktober bekommt Ihr Early Bird-Tickets über Pragokoncert.