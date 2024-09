MICHAEL SCHENKER auf Tour 2025

Das neue Album "My Years with UFO" ist bereits seit einigen Tagen auf dem Markt, da erreicht uns die frohe Kunde, dass der Saitenhexer MICHAEL SCHENKER nächstes Jahr im Frühjahr auch auf Tour gehen wird. Als Sänger ist Erik Grönwall (Ex SKID ROW, Ex-H.E.A.T.) mit an Bord.

Hier die Termine:

09.04. NL-Zoetermeer, Boerderij

10.04. DE-Hamburg, Fabrik

11.04. DE-Coesfeld, Fabrik

12.04. DE-Neuruppin, Kulturhaus Stadtgarten

16.04. PL-Krakow, Kwadrat

19.04. DE-Mannheim, Capitol

21.04. DE-Augsburg, Spectrum

22.04. DE-Nürnberg, Hirsch

25.04. NL-Maastricht, Muziekgieterij

26.04. NL-Uden, De Pul

27.04. DE-Herford, Kulturwerk

28.04. DE-Bochum, Zeche

30.04. CH-Pratteln, Z7