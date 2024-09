NO PLAYBACK FESTIVAL, Samstag 3. Mai 2025

Das No Playback Festival in der Kulturhalle in Remchingen bei Karlsruhe geht in die nächste Runde.

2025, am Samstag, den 3. Mai wird es nur einen Festivaltag geben, an dem jedoch ein famoses Billing präsentiert wird: TANKARD, GRAVE DIGGER (45 Jahre-Jubiläums-Set), EVIL INVADERS, STALLION, DEZPERADOZ, WIZARD, FATEFUL FINALTY, CAVE

Karten gibt es auf www.no-playback.events.de .