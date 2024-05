UPRISING: Neues Album

Das Black-Metal-Projekt UPRISING wird am 19.07.2027 via AOP Records ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "III". Das Projekt wurde 2016 von "W" (WALDGEFLÜSTER) gegründet. Das neue Werk knüpft an die beiden Vörgängeralben "I" (2016) und "II" (2020) an.



Mit 'Eternal Mantra' ist bereits die erste Single erschienen. Unterstützung an den Drums gibt es von Austin Lunn (PANOPTICON).



Das Album kann im Labelshop bereits vorbestellt werden.



