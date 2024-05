STEINRAS: Debütalbum angekündigt

Das norwegische Black-Metal-Duo STEINARS wird am 5. Juli 2024 sein gleichnamiges Debütalbum "Steinars" veröffentlichen. Es wird via Soulseller Records erscheinen.

Das Musikprojekt besteht aus Steinar Aven und Arne Gandrud. Für ihre Songs haben die beiden eine Menge Gastmusiker am Start. So steht bei der ersten Single 'En Kald Død' der Sänger Skagg (DEATHCULT, GAAHLSKAGG, ex-TAAKE) am Mikrofon.



Die Tracklist liest sich so:

01. En Kald Død (feat. Skagg)

02. Djevelen I Minnet (feat. Doedsadmiral)

03. Timeglasset (feat. V`gandr)

04. Crawler Of The Crypt (feat. Stud Bronson)

05. Sands Of Time (feat. Thomas S. Øvstedal and Roger Olsen)

06. Sin Egen Ild (feat. Dolgar)

07. Livsdans Og Dødsønske (feat. Stig Ese)

08. Titus Satanicus (feat. Thomas Eriksen)

09. Dødt (feat. Nag)

10. Satanic Fate (feat. Lars 'Balfori' Larsen)



Das Album kann bereits im Labelshop vorbestellt werden.