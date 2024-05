MR. BIG meint: Viel Glück beim Ausprobieren!

Was genau er damit sagen will, erklärt sich vielleicht in der ersten Auskopplung 'Good Luck Trying' vom zehnten Studioalbum "Ten", das am 12. Juli 2024 via Frontiers Music erscheint.



https://www.youtube.com/watch?v=Ov5T5dqjM2A

