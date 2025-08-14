UNLEASHED mit neuem Video

UNLEASHED veröffentlicht am 15. August 2025 via Napalm Records ihr neues Album "Fire Upon Your Lands". Mit ihrer neuen Single 'To My Only Son' präsentieren die schwedischen Death-Metal-Legenden einen der ergreifendsten Songs ihrer bisherigen Karriere.



UNLEASHED über 'To My Only Son':

"In Miklagard, bei den verbündeten Truppen und einer wohlverdienten Rast, schreibt ein sterbender Krieger seine letzten Worte an seinen einzigen Sohn. Er weiß, dass sie sich nie wiedersehen werden. Er fordert ihn auf, mutig zu sein, sich der Welt zu stellen  und der Held zu werden, der in ihm steckt. Und ... seinen Vater loszulassen ...".



To My Only Son







https://www.youtube.com/watch?v=LBsR70Lht28

