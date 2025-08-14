YEAR OF THE GOAT: Neuer Vorab-Track
Kommentieren
14.08.2025 | 14:25
Die schwedische Okkult-Rockband YEAR OF THE GOAT steht mit ihrem neuen Album "Trivia Goddess" in den Startlöchern und stellt in diesem Zusammenhang ihr neues Musikvideo zum Song 'The Power Of Eve' online. Die Platte erscheint am 12. September 2025 via Napalm Records.
Viel Spaß beim Reinlauschen.
The Power Of Eve
https://www.youtube.com/watch?v=2fpotIRnYtU
- Quelle:
- Napalm Records
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- year of the goat the power of eve trivia goddess napalm records
0 Kommentare