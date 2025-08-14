Neuer Track von MEZZROW
Kommentieren
14.08.2025 | 14:15
Die schwedischen Thrasher MEZZROW stellen am 14. November über Rpm-Roar ihr drittes Album "Embrace The Awakening" in die Tonträger-Regale und stellen uns daraus nun den Song 'Architects Of The Silent War' mit diesem Clip vor.
Architects Of The Silent War
https://www.youtube.com/watch?v=PSUFj2qCPKY
- Quelle:
- Reigning Phoenix Music
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- mezzrow architects of the silent war embrace the awakenin reigning phoenix music
0 Kommentare