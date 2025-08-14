Neuer Track von MEZZROW

Die schwedischen Thrasher MEZZROW stellen am 14. November über Rpm-Roar ihr drittes Album "Embrace The Awakening" in die Tonträger-Regale und stellen uns daraus nun den Song 'Architects Of The Silent War' mit diesem Clip vor.

https://www.youtube.com/watch?v=PSUFj2qCPKY