Traurige Neuigkeiten von Vitalij Kuprij

Vitalij Kuprij, Keyboarder des TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, ist in der Nacht zum 21. Februar 2024 überraschend verstorben.



TSO:

"We are deeply saddened to announce the passing of our dear friend and bandmate, Vitalij Kuprij.



He was a world-renowned classical pianist and composer. In 2010, Vitalij joined TSO for the inaugural "Beethoven's Last Night" tour and seamlessly became an integral part of the band. His flawless and energetic performances consistently captivated audiences, and many of you came to know and love him as much as we did.



Beyond his musical prowess, Vitalij was an accomplished chess player, an avid fisherman, and simply a fun-loving soul. His absence will be profoundly felt by all.



Rest in peace, Vitalij. You will be deeply missed."







("Wir sind zutiefst betrübt, das Ableben unseres lieben Freundes und Bandkollegen Vitalij Kuprij bekannt zu geben.



Er war ein weltbekannter klassischer Pianist und Komponist. Im Jahr 2010 trat Vitalij dem TSO für die erste "Beethoven's Last Night"-Tournee bei und wurde nahtlos zu einem festen Bestandteil der Band. Seine makellosen und energiegeladenen Auftritte zogen das Publikum immer wieder in ihren Bann, und viele von Ihnen lernten ihn ebenso kennen und lieben wie wir.



Neben seinem musikalischen Können war Vitalij auch ein versierter Schachspieler, ein begeisterter Angler und einfach eine lebenslustige Seele. Seine Abwesenheit wird von allen sehr schmerzlich empfunden werden.



Ruhe in Frieden, Vitalij. Wir werden dich sehr vermissen.")





