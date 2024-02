In Walsrode wird wieder gethrasht!

Die hübsche Veranstaltungsreihe "Thrash Over Walsrode" geht in die sechste Runde. Am 08.03.2024 werden sich erneut drei Bands der härteren Gangart im Kulturzentrum mittendrin versammeln, um das hübsche Städtchen mitten in Niedersachsen für eine Nacht in ein Tollhaus zu verwandeln. Deses Jahr dabei sind die Marburger Speed-Metal-Granaten KNIFE, die Bremer Death-Crust-Maschine PHANTOM CORPORATION und die Thrasher LESSON IN VIOLENCE aus Schweinfurt.

Tickets kosten im Vorverkauf nur 12 € und können unter info@mittendrin-walsrode.de bezogen werden. Spätentschlossene zahlen an der Abendkasse 15 €.