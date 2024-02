INNER SANCTUM zeigt ein neues Video

Das neue Album der Freiburger Combo INNER SANCTUM heißt "The Great Odd Ones" und erscheint am 22. März 2024. Passend dazu zeigt uns die Band heute das zweite Video 'Era of the Idols' aus dem Werk.

„ 'Era of the Idols' ist nicht ohne Grund der Eröffnungstrack“, sagt die Band. „Es gibt nicht nur das Tempo für dieses Album vor, es erzählt auch die Geschichte der Anfänge der Geschichte der Great Odd Ones. Die Herrschaft des endlosen Meeres lauert auf die Menschheit. Qualvoll und doch verlockend für diejenigen, die damit konfrontiert werden.“ göttliche Gräueltaten. Der Kontrast zwischen den stampfenden, fast marschartigen Gitarren während der Strophe und dem drohenden schweren Refrain unterstreicht diesen Kampf musikalisch.“







Tracklist:

01. Era of the Idols

02. Abgott Death Kult

03. Juggernautic

04. Nautopsy

05. Mesurol

06. Thalassophobia

07. Godfisher

08. Battlements of Abomination

09. Those Who Never Sleep







Inner Sanctum Line Up:



Nikolai “Kolai” Kahle (Vocals)



Christian “Farms” Brand (Guitar)



Eric “Yoric” Tobian (Guitar)



Johannes “Joe” Ambs (Bass)



Julian “Jay” Kleber (Drums)

